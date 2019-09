Kindernachmittag im Wald

Unter dem Motto "Ab in den Wald!" steht der Kindernachmittag, zu dem die evangelische Kirchengemeinde und ihr "Kids-Club" am heutigen Freitag einladen. Gruppenleiterin Sabine Krausche und ihr Team haben sich dafür einiges einfallen lassen. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Altenkunstadter Kreuzbergkirche. Mit den Betreuern laufen die Kinder in Richtung Woffendorfer Forst, wo sie ein umfangreiches Angebot an lustigen und lehrreichen Spielen erwartet. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Alle interessierten Mädchen und Jungs sind willkommen; die Konfession spielt keine Rolle. Ende ist gegen 16 Uhr. Bei schlechtem Wetter gibt's Spiel und Spaß auf dem Kirchengelände. bkl