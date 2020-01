Kindern durch die Trauer helfen

Lacrima, das Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche in Oberfranken, lädt am Freitag, 24. Januar, zu einem Informationsabend ein. Lacrima-Leiterin Simone Goppert wird von 18 bis 19.30 Uhr in der Johanniter-Geschäftsstelle in der Gutenbergstraße 2 a im Bamberg die Arbeit des Trauerzentrums und die Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren vorstellen. Lacrima begleitet Kinder und Jugendliche, die einen Eltern- oder Geschwisterteil verloren haben, auf ihrem Weg durch die Trauer. Wichtigste Stütze sind hierbei ehrenamtliche Trauerbegleiter: Sie bereiten die Gruppenstunden mit den Kindern und Jugendlichen vor und leiten diese, kümmern sich aber zum Beispiel auch um Themen wie Öffentlichkeitsarbeit. Aktuell gibt es in Oberfranken Gruppen in Kulmbach und in Reckendorf bei Bamberg. 2020 wird auch in Bayreuth eine Gruppe starten. Um weitere Kinder in ihrem Trauerprozess unterstützen zu können, beginnt im März eine Ausbildungsreihe zum Trauerbegleiter. Infos hierzu unter www.johanniter.de/oberfranken/lacrima. red