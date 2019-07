Kindermusical in Rothensand

Die Geschichte "Der verlorene Sohn" nach dem Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium wird vom Kinderchor "Die Chorallinis" des Gesangvereines "Lyra" Schnaid-Rothensand als Musical auf die Bühne gebracht. Unter Leitung von Marcus Werber singen 30 Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren. Musikalisch begleitet wird der Chor von einer Gruppe junger Musiker aus der Region. Die Aufführungen finden am Samstag, 6. Juli, um 17 Uhr sowie am Sonntag, 7. Juli, um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Rothensand statt. Für das leibliche Wohl im Anschluss ist gesorgt. red