Am Sonntag, 21. Juli, feiert die Evangelische Johanneskirche in Hallstadt einen bunten Gottesdienst für Klein und Groß. Im Mittelpunkt steht ein kleines Musical vom Kinderchor, der seit Januar in der Kirchengemeinde besteht. In dem Gottesdienst werden außerdem die neuen Konfirmanden eingeführt und Religionspädagoge Thomas Enser verabschiedet, dessen Vorbereitungsdienst zu Ende ist. Im Anschluss sind alle eingeladen zum Brunch auf dem Kirchplatz. red