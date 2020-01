Kinderkrippe bekommt Photovoltaikanlage

Am Montag, 3. Februar, findet im Sitzungssaal des Rathauses in Burghaslach eine Sitzung des Marktgemeinderates statt. Das Gremium wird sich ab 19 Uhr mit dem Haushalt der kommunalen Allianz Drei-Franken-Eck für 2020, mit der Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der neuen Kinderkrippe und mit der Erneuerung der Tore am Feuerwehrgerätehaus Breitenlohe beschäftigen. Außerdem soll ein Antrag auf Nutzung des Festplatzes Burghaslach für eine Abifeier behandelt werden. red