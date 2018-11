Kinderkonzert entführt in eine Märchenwelt

Die Bürgerstiftung Pommersfelden lädt ein zum Kinderkonzert mit dem Titel "Die wundersamen Märchenballons". Ingrid Hausl (Fagott und Moderation) und Kristina Paulini (Klavier) entführen am Sonntag, 25. November, die Kinder in eine Märchenwelt. Der Eintritt ist frei. Das Konzert in der Sambacher Pfarrkirche St. Antonius Abbas beginnt um 16 Uhr. red