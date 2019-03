Am Sonntag, 31. März, findet um 15 Uhr in der Turnhalle in Sand das Kinderkonzert des Blasorchesters Sand statt. Dazu sind alle Kinder, Jugendliche und jung Gebliebene eingeladen, teilte der Verein mit. Abwechselnd zur Musik wird die Geschichte des "Kleinen Prinzen" vorgelesen. Im Anschluss findet eine Instrumentenrallye statt, an der alle Kinder teilnehmen dürfen. Unser Bild entstand bei einem früheren Konzert. Foto: Blasorchester Sand /Archiv