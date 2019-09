Das Basarteam der Pfarrei Herz Jesu veranstaltet am Samstag, 28. September, von 10 bis12.30 Uhr wieder seinen großen Kinderkleiderbasar im katholischen Gemeindehaus, Hartmannstraße 2, in Bad Kissingen. Für Schwangere ist bereits um 9.30 Uhr Einlass. In der Kaffeebar gibt es Torten und Kuchen. sek