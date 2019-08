Einen Kinderkleider- und Spielzeugbasar bietet der Kindergarten Elfershausen am Sonntag, 15. September, von 11 bis 13.30 Uhr (mit Mutterpass Einlass ab 10.30 Uhr) in der Schwedenberghalle in Elfershausen an. Verkauft werden Herbst- und Winterbekleidung ab Größe 50 bis 176 sowie Spielzeug, Kinderwägen und mehr. Es gibt ein Weißwurstfrühstück ab 11 Uhr. Die Kaffee- und Kuchenbar ist bis 14 Uhr geöffnet. Anmeldungen sind nur per E-Mail unter: Basar-Elfershausen@web.de möglich. Der Erlös kommt dem Kindergarten Elfershausen zugute. sek