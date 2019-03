Am Sonntag, 10. März, findet in Poppenlauer von 13 bis 15 Uhr ein Kinderkleider- und Spielzeugbasar im TV-Vereinsheim statt. Einlass für Schwangere ist bereits um 12 Uhr. Der TV Poppenlauer bietet dabei auch gebackenen Kuchen an, den es auch zum Mitnehmen gibt. Zehn Prozent des Erlöses sind für die Sportförderung. sek