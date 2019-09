Am Sonntag, 8. September, findet die Kinderkirche einmal anders statt. Nach dem Motto: "Bewegt ins neue Schuljahr" treffen sich alle interessierten Familien um 9.45 Uhr am Fuß der Treppen aus Wolfsdorf kommend. Gemeinsam mit der Sternwallfahrt geht es nach oben zur Teilnahme am Pontifikalamt mit Erzbischof Ludwig Schick in der Basilika Vierzehnheiligen. red