Kinderkirche: "Sei mutig und stark"

Zur ersten Kinderkirche 2020 sind alle Kinder ab dem Vorschulalter am Samstag, 18. Januar, von 10 bis 12 Uhr ins evangelische Gemeindehaus Bad Staffelstein eingeladen. "Sei mutig und stark - mit Gottes Segen in das neue Jahr!" lautet das Thema. Was wünsche ich mir für das neue Jahr? Was möchte ich nicht? Wie ein unbekanntes Land liegt das neue Jahr vor uns. Wer sich auf den Weg dorthin begibt, braucht Kraft und Mut. Mit Liedern, einer Geschichte und Spielen sollen die Kinder mutig ins neue Jahr starten. Wer möchte, kann sich zudem von Pfarrerin Schmid-Hagen segnen lassen. red