Am Sonntag, 30. Juni , findet in Sand eine Kinderkirche statt. Die Kinder im Alter von drei Jahren bis einschließlich der zweiten Klasse beginnen um 10 Uhr mit den Erwachsenen im Pfarrsaal den Gottesdienst. Nach der Verabschiedung durch den Pfarrer gehen sie in den Kindergarten und feiern dort gemeinsam die Kinderkirche, wie die Pfarrgemeinde Sand weiter mitteilt. red