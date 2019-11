Kinderkirche in der Pfarrei St. Wolfgang

Alle Kinder treffen sich am kommenden Sonntag, 10. November, um 10.10 Uhr im Pfarrheim St. Wolfgang in Stockheim zur Kinderkirche. Die Eltern können am Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Wolfgang teilnehmen, die um 10.15 Uhr beginnt. Zur Gabenbereitung ziehen die Kinder mit dem Vorbereitungsteam in die Pfarrkirche ein und feiern dann mit den Erwachsenen. Eingeladen sind alle Kindergarten- und alle Grundschulkinder. red