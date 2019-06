Zur Kinderkirche lädt die evangelische Kirchengemeinde am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 12 Uhr in den Garten von Kindergarten und Gemeindehaus ein. Diesmal steht ein Spiele-Spielplatz-Plansche-Picknick zum 23. Psalm auf dem Programm. In der sommerlichen Hitze werden es sich die Kinder im Schatten der Bäume gut gehen lassen. Dazu sollen auch ein Handtuch und Badesachen mitgebracht werden. Am Ende der Entdeckungsreise steht ein leckeres Picknick. red