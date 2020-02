Kinderkirche feiert Premiere

Am Fest Mariä Lichtmess fand zum ersten Mal in Altenbanz die Kinderkirche statt. Fast 40 Kinder zogen mit dem Pfarrer und dem liturgischen Dienst in die gut besuchte Kirche ein. Nach der Begrüßung übergab Pfarrer Montag ein Kreuz und die selbst gestaltete Kerze an die Kinder. Diese durften anschließend mit dem Kinderkirche-Team in den neu gestalteten Gruppenraum im Haus Benedikt. Das Licht stand hier im Mittelpunkt, denn an Weihnachten sei es uns in Jesus Christus geschenkt worden, hieß es. Am Ende des Gottesdienstes kamen die Kinder zurück. Zur Erinnerung durften sie ihre selbst gestalteten Kerzen, die von Pfarrer Montag gesegnet wurden, mit nach Hause nehmen. Zum Abschluss sangen die Kinder ihr einstudiertes Lied "Von Anfang bis zum Ende". Foto: privat