In der Pfarreiengemeinschaft Saalekreuz findet am Sonntag, 29. September, eine Kinderkirche am Spielplatz in Engenthal statt. Beginn ist um 10 Uhr. Mitzubringen ist ein leeres Marmeladenglas und eine Picknickdecke. Bei schlechtem Wetter findet die Kinderkirche im Pfarrheim in Westheim statt. sek