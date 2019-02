Kinderkinotag war ein voller Erfolg

Zum zweiten Mal organisierte der Kreisfeuerwehrverband Kronach für die Kinderfeuerwehren des Landkreises Kronach einen Kinotag. Da die Zahl der Kindergruppen in den Feuerwehren wächst, wurden die zwei Kinos in Kronach reserviert, damit alle interessierten Kinder am Kinotag teilnehmen konnten. So fand am Samstag eine Filmvorführung in der Filmburg in Kronach statt. Zu sehen war der Film "Sam der Feuerwehrmann - Plötzlich Filmheld". Mit einem neuen Teilnehmerrekord von insgesamt 181 Besuchern aus 14 Kinderfeuerwehren war der Kinderkinotag wieder ein voller Erfolg. Die Kinder hatten bei Popcorn und anderen Süßigkeiten wieder sehr viel Spaß und alle freuen sich schon heute auf den Kinotag 2020. red