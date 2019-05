Kinderkantorei kommt zusammen

Zum Mini-Projekt "Sommer - Sonne - Spaßlieder" lädt die Kinderkantorei Haßfurt alle Grundschüler sowie Kindergartenkinder ab viereinhalb Jahren ein. Ab Mittwoch, 29. Mai, können die Kinder sechs Mal mittwochs mitsingen. In den Pfingstferien finden keine Proben statt. Die Chorleiterin Ute Höfner hat viele Lieder zum Mitmachen und Spielen in ihren Koffer mit Sommerliedern eingepackt. Geprobt wird von 15.30 bis 16.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Haßfurt. Eine Anmeldung ist nicht nötig, die Teilnahme ist kostenfrei. red