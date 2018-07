Kinderhaus wird Familienzentrum

Das Martin-Luther-Kinderhaus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde wandelt sich zum evangelischen Familienzentrum Martin Luther . In zweijähriger intensiver Vorbereitung hat das Team des Martin-Luther-Kinderhauses gemeinsam mit Unterstützung eines pädagogischen Qualitätsbegleiters des evangelischen Kita-Verbands, ein familienstützendes Profil für die Kindertagesstätte erarbeitet. Dies soll am Mittwoch, 4. Juli, gefeiert werden. Beginn ist um 16 Uhr mit einer Andacht im Innenhof des Familienzentrums am Martin-Luther-Platz 2 in Herzogenaurach . Bei Imbiss und Gesprächen kann man sich näher über das Familienzentrum informieren. red