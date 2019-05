Kinderhaus hilft armen Roma-Kindern

Große Betroffenheit herrschte unter den Kindern vom katholischen Kinderhaus am Oberen Stephansberg über die extremen Lebensverhältnisse Gleichaltriger. Durch eine Bildreportage erfuhren sie, wie andere Kinder mitten in Europa aufwachsen müssen. Jenny Rasche hat im Alleingang ein Hilfsprojekt für Roma-Kinder und ihre Familien in Siebenbürgen ins Leben gerufen, zusammengestellt wurden die Bilder von der Roma-Kinderhilfe e.V. Das hinterließ Eindruck bei den Kindern und den großen Wunsch zu helfen.

Gesammelt und gelaufen

Die Hortgruppe "Hand in Hand" startete daraufhin eine Sammelaktion für Spielsachen, Kuscheltiere und Kleidung. Innerhalb von zwei Wochen füllten sich sechs Umzugskartons, die nun nach Rumänien unterwegs sind.

Die Kindergartengruppe der "Berglöwen" setzte ihren Helferdrang in körperliche Energie um: Unter dem Motto "Berglöwen laufen für die Roma-Kinderhilfe" traten sie beim Bamberger Weltkulturerbe-Lauf an. 900 Euro konnten die kleinen Läufer so sammeln, die den Kindern in Rumänien zugute kommen. Auch künftig wollen die Kinder Jenny Rasches Arbeit unterstützen und sammeln hierfür schon fleißig Ideen. red