Kinderhaus geizt mit der Energie

Stegaurach — Manchmal folgt die ganz profane Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung einer kaum je vermuteten höheren Gesetzmäßigkeit. Solches konnte der Gemeinderat von Stegaurauch bei der jüngst durchgeführten öffentlichen Ratssitzung beobachten.

Der erste Tagesordnungspunkt brachte einen Sachstandsbericht des Architekten Wolfgang Wendland zum Baufortschritt und zur Kostenentwicklung beim neuen Kinderhaus der Gemeinde, das bald schon das Ensemble von Schule und Aurachtalhalle im Ortszentrum komplettieren wird. Wendland konnte im Rahmen seines Vortrages nicht nur ein energieeffizientes Passivhaus für Stegaurachs Kinder präsentieren, es wird dieses Haus mit dem sensationellen Blick über den Aurachgrund auch noch eine sehr ansprechende und langlebige Gebäudehülle aus Lärchenholzstäben haben. Die Gemeinde hatte ja von Anfang an auf die Passivhausbauweise gesetzt, weil der finanzielle Mehraufwand für die Gebäudeerstellung sich mittelfristig amortisiert.



Keine Planunterlagen mehr

Die Bauverzögerungen zum Start des Projektes können zwar nicht mehr aufgefangen werden, aber sie sind doch ein wenig aufgeholt worden. Denn Architekt Wendland hat mit hervorragenden Handwerkern, die trotz Termindrucks sorgfältigste Arbeit geleistet haben, wie Wendland in der Ratssitzung ausdrücklich anmerkte, ein beispielgebendes Gebäude für Stegaurachs Kinder errichtet, das sogar strengste Passivhausstandards noch mit Bravour meistert, wie ein Sachverständigengutachten zur Gebäudedichtigkeit nun ergeben hat.

Zur Kostenmehrung von etwa 2,5 Prozent für das Kinderhaus führte hauptsächlich, salopp formuliert, die kommunale Demenz. Denn bei Baubeginn für das Kinderhaus stellte sich heraus, dass es zu den über den Baugrund geführten Versorgungsleitungen zur Aurachtalhalle hin keine Planunterlagen mehr gab. Weder bei der Gemeinde noch bei der für die Nahwärme zuständigen Eon-Bayernwerk.



Hilfe fürs Gemeindearchiv

Einstimmig sprach sich der Gemeinderat für die Gründung eines Archivpflegevereins im Landkreis Bamberg aus. Diesem Verein werde man dann auch postwendend beitreten, wenn er gegründet ist, signalisierten Rat und Verwaltung. Denn das Gedächtnis der Kommune könnte professionelle Hilfe bei der Organisation des Gemeindearchivs und der Registratur gut vertragen. Möglicherweise wäre der Gemeinde der eine oder andere finanzielle Mehraufwand beim Bau des Kinderhauses erspart geblieben, so Bürgermeister Thilo Wagner übereinstimmend mit allen Fraktionsvorsitzenden, wenn die Kommune für die zeitaufwendige Archivpflege schon vor Jahrzehnten professionelle Hilfe erfahren hätte. So aber habe man mangels archiviertem Planmaterial den Leitungsverlauf auf dem Baugrund des Kinderhauses erst mühsam rekonstruieren, die alte Trasse dann ausgraben und an anderer Stelle neu verlegen müssen. Das hat Geld, Zeit und Nerven gekostet.