Unterrodach 15.10.2019

Kindergottesdienst mit wunderschönen Liedern

Die Kirchengemeinde Unterrodach lädt alle Kinder, egal ob mit oder ohne Konfession , am Sonntag, 20. Oktober, in das "Haus Miteinander " in die Louis-Dietrich- Straße 22 in Unterrodach ein. Von 9.15 b...