Auf Initiative einer neu gewählten Kirchenvorsteherin kann die evangelische Kirchengemeinde Heinersberg-Nordhalben wieder zu einem Kindergottesdienst einladen. Kathrin Behrschmidt feiert am Sonntag, 3. Februar, mit Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren Kindergottesdienst im Pfarrhaus im Grund in Nordhalben. Die Kinder treffen sich mit Kathrin Behrschmidt zu Beginn des Gottesdienstes um 9 Uhr in der Jubilate-Kirche. Dann geht es zum Erzählen, Basteln, Singen und Malen in das benachbarte Pfarrhaus. red