Kindergottesdienst im Gemeindehaus

Der "Schatzsucher"-Kindergottesdienst findet am morgigen Sonntag, 5. Januar, im evangelischen Gemeindehaus in Kronach statt. Alle Kinder sind eingeladen, ab 9.45 Uhr zur Jahreslosung 2020 zu basteln, spielen und natürlich die Geschichte zu hören. Die Einladung gilt zudem für die Eltern, die aber gerne auch den gleichzeitig stattfindenden Gottesdienst in der Kronacher Christuskirche besuchen können. red