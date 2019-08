Kindergottesdienst Heldritt spendet CoJuKi

Auch in diesem Jahr haben die Kinder des Kindergottesdienstes Heldritt fleißig gesammelt. Am letzten Kindergottesdienst vor der Sommerpause luden daher die Betreuer und Kinder den Verein CoJuKi (Verein zur Unterstützung der Klinik für Kinder und Jugendliche Coburg) ein, der diesmal als Spendenempfänger ausgewählt wurde. Gerne kam Vorstandsmitglied Reinhard Schaller der Einladung nach und erzählte den interessierten Kindern, welche Projekte, auch mit dem Geld der Spende von 2015, umgesetzt wurden und welches Projekt mit der neuen Spende unterstützt werden soll. So wurden durch CoJuKi Geräte für "Radio Mama" angeschafft. Dies soll Eltern von Frühgeborenen die Möglichkeit geben, ihre Stimmen aufzunehmen, die dann im Brutkasten abgespielt werden. Die Aufnahmen vermitteln den Frühchen ein Stück der benötigten elterlichen Geborgenheit. An der Anschaffung eines Muttermilch-Pasteurisierers hat sich der Verein ebenfalls finanziell beteiligt. Nun wird mit dem gesammelten Geld ein Fahrzeug für die sozialmedizinische Nachsorge-Einrichtung "Der bunte Kreis" der Kinderklinik finanziert. "Ziel ist es, den Familien von Frühgeborenen, chronisch oder schwerkranken Kindern und Jugendlichen beim Übergang vom stationären Aufenthalt in der Kinderklinik nach Hause zu helfen und im häuslichen Umfeld zu beraten", erklärte Reinhard Schaller und freute sich über die tolle Spende. Sonja Erdel