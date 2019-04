Kindergartenverein berichtet

Der Kindergartenverein Obertheres hält am Montag, 8. April, um 19.30 Uhr eine Mitgliederversammlung in der Kindertagesstätte in Obertheres ab. Zunächst stellt die Arbeiterwohlfahrt Ebern ihr Konzept für eine Essenslieferung vor, bevor um 20 Uhr die offizielle Versammlung beginnt. Dabei hören die Anwesenden Berichte des Vorsitzenden Steffen Vogel und des Kassiers Manuel Russ. Des Weiteren berichtet die Leiterin Heidi Behrendt über die pädagogische Arbeit in der Einrichtung. Neben der Möglichkeit zum Austausch soll das Kindergartenfest besprochen werden. red