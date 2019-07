Ein Team der DLRG Steinwiesen besuchte den Kindergarten Spatzennest in Oberlangenstadt. Die Kiga-Teamer Angela, Josephine und Stephan Wrobel brachten den Vorschulkindern mit Unterstützung von "Seehund Nobbi" die wichtigsten Bade- und Sonnenschutzregeln näher. Die Kinder lernten, was DLRG bedeutet, wo die Rettungsschwimmer zu finden sind und was die Flaggen an den Wachstationen bedeuten. red