Kindergartenkinder wursteln sich durch

Wie eine Bratwurst hergestellt wird, erfuhren die Buben und Mädchen des Prölsdorfer Kindergartens Sankt Sebastian. Dazu besuchten sie das "Bauernlädla", einen Hofladen mit eigenen und regionalen Produkten der Familie Raab. Dort durften die Kindergartenkinder bei der Bratwurstherstellung mithelfen. Zuerst führte sie der Weg in den Schweinestall, denn Sandra und Udo Raab verwenden das Fleisch von Duroc- Schweinen aus eigener Mästung. Danach ging es an die Produktion der Würste. Profimäßig wurde jedes Kind mit Hygieneschutzmaßnahmen ausgestattet; dann begann das Wursteln. Sandra Raab erklärte den Kindern die Zutaten und Abläufe. Sie assistierten beim Befüllen des Fleischwolfs und sahen zu, wie der Cutter das Brät herstellt und die Masse in Schafsdärme gepresst wurde. Dann kam die Wurst auf den Grill. Foto: Kindergarten Prölsdorf