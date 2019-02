Drei Stunden lang herrschte am Sonntagnachmittag reges Treiben beim Fasching des Kindergartens Maria Theresia in der Turnhalle des TV Oberwallenstadt. Das ganze Kindergartenteam mit der Leiterin Isabel Mayer und die Mitglieder des Elternbeirats hatten nicht nur das Fest organisiert, sondern beteiligten sich teilweise mit den ebenfalls maskierten Eltern der Kinder an den Spielen. Die Kinder waren in den unterschiedlichsten Verkleidungen erschienen. Bei fetzigen Tanzrunden mit so lustigen Einlagen wie dem Ententanz, dem Fliegerlied, den Partyliedern "Das rote Pferd" und "Cowboy und Indianer" oder einer Polonaise durch den Saal kam schnell eine ausgelassene Stimmung auf. Dazwischen konnten sich die Kinder zur Auflockerung an lustigen Spielen wie dem "Tausendfüßler"-Wettlauf, Eierlaufen oder Schokokusswettessen beteiligen. Wer es etwas geruhsamer wollte, betätigte sich künstlerisch, indem er Faschingsbilder ausmalte oder einen "Hasen aus dem Zauberzylinder" bastelte. Nach einen Spiel um den Zauberer "Schrabbelschrut" begeisterte der Zauberer Stefan die Kinder. thi