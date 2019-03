Kindergartenkinder spielen Theater

Die Kindergartenkinder aus Rannungen spielen Theater. Das Stück heißt "Das Wettrennen" und ist ein sportliches Theaterstück. Gespielt wird am Mittwoch, 10. und Donnerstag, 11. April , jeweils um 15 Uhr im Pfarrheim in Rannungen. Der Kartenverkauf beginnt am Montag, 1. April, im Kindergarten. sek