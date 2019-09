Auch in diesem Jahr pilgern die Kindergartenkinder des katholischen Kindergartens St. Anna wieder nach Vierzehnheiligen. Alle Eltern, Großeltern und Geschwister der Kindergarten- und Krippenkinder sind zur Begrüßung der Kinderwallfahrt in Vierzehnheiligen am Freitag, 27. September, eingeladen. Der gemeinsame Einzug der Teilnehmer mit anschließender Andacht in der Basilika erfolgt um 13.30 Uhr. red