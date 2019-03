Kindergartenkinder anmelden

Eltern können ihr Kind von Montag, 11. März, bis Mittwoch, 13. März für das Kindergartenjahr September 2019 bis August 2020 im Kinderhaus Oberthulba und im Kinderhaus Hasenbach anmelden. Die Anmeldung ist möglich von 9 bis 11 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter Tel.: 09736/757 200: Das Kinderhaus in Oberthulba ist von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr durchgehend geöffnet, das Kinderhaus in Hassenbach täglich von 7.30 bis 16 Uhr. In der Kinderkrippe "Spatzennest" werden Kinder ab einem Alter von acht Wochen aufgenommen. Hier findet die Anmeldung nur nach telefonischer Vereinbarung unter Tel.: 09736/757 203 statt. In Hassenbach können alle Kinder angemeldet werden, die bis zum 30. Juni 2020 zwei Jahre alt werden, in Oberthulba bis zum gleichen Zeitpunkt drei Jahre. Mitzubringen sind zur Anmeldung das U-Heft und das Impfbuch des Kindes. sek