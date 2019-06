Kindergartenfest in Obertheres

Der Kindergartenverein und der Elternbeirat der Kindertagesstätte Obertheres laden die Bevölkerung für den morgigen Sonntag zum Kindergartenfest ein. Beginn ist um 13.30 Uhr am Kindergarten. Die Aufführung der Kindergartenkinder findet um 14 Uhr in der Turnhalle des TV unter dem Motto "Wir tauchen ab - Lassen Sie sich in eine zauberhafte Unterwasserwelt entführen" statt. Neben einer Tombola sorgen eine Spielstraße und eine Hüpfburg für Abwechslung. Mit dem Erlös des Festes sollen neue Fahrzeuge für die Kinder der Tagesstätte angeschafft werden. red