Kindergarten zieht im Januar um

Die Generalsanierung des Kindergartens in Untersteinbach geht ihrem Ende entgegen. "Rein baulich werden wir bis Weihnachten fertig", erklärte Bürgermeister Matthias Bäuerlein am Dienstag im Gemeinderat.

Allerdings würden einige Möbel erst in der vierten Kalenderwoche 2020 geliefert, so dass der Umzug für Februar 2020 vorbereitet werde. Der Gemeinderat vergab die letzten Aufträge.

Auch der Kindergarten Prölsdorf kann sich über einen Neubau freuen: Fast fertig ist die Werkstatt, die anstelle eines abgebrochenen Nebengebäudes errichtet wurde. Der Gemeinderat vergab auch dafür am Dienstag den letzten Auftrag.

Eine eigene, stabile und qualitativ einwandfreie Trinkwasserversorgungsanlage für ganz Rauhenebrach hat für Bürgermeister Matthias Bäuerlein und den Gemeinderat höchste Priorität. Deshalb ging es in der Sitzung am Dienstag erneut um die Umsetzung des im Mai andiskutierten Konzepts.

Seit Mai haben sich die Fachleute weiter mit den Rauhenebracher Verhältnissen beschäftigt, Klaus Kellermann zeigte die Möglichkeiten der Optimierung. Um die Wasserversorgung zukunftsfähig zu machen und gleichzeitig die laufenden Kosten durch Wartung und Überwachung im Griff zu behalten, empfehlen die Fachleute eine Reduzierung der Anlagen.

Suche nach Brunnenstandort

Vor allem die Hochbehälter und einige Brunnenfassungen, die ohnehin mit hohem Aufwand saniert werden müssten, stehen zur Disposition. Gebraucht würde jedoch ein weiterer leistungsfähiger Brunnen vergleichbar dem im Schulterbachtal. Im Gremium war man sich einig, hierzu die Suche fortzusetzen. Die Chancen stehen gut, zwischen Karbach und Fabrikschleichach fündig zu werden.

Da Investitionen in die Wasserversorgung auf die Bürger umzulegen sind, haben Kellermann und Bürgermeister Bäuerlein auch die Fördermöglichkeiten im Blick, die allerdings erst ab einer gewissen Investitionssumme je Einwohner greifen.

Unterlagen hat die Gemeinde

Die Kommunalwahlen im März 2020 brauchen allerhand an Vorbereitung, so bestellte der Gemeinderat die beiden Geschäftsleiterinnen der Verwaltung Heike Pfrang und Stefanie Adam zu Wahlleiterin und Stellvertreterin. Auch die Entschädigung für die Helfer in den Wahllokalen wurde festgesetzt.

Bürgermeister Matthias Bäuerlein wies die Gemeinderatsmitglieder darauf hin, dass die Verwaltung auch die Listenaufstellungen unterstützt; jede Gruppierung, die zur Kommunalwahl antritt, könne die einschlägigen Unterlagen im Rathaus abholen.

Im Zug der Straßenbauarbeiten von Untersteinbach in Richtung Koppenwind ergab es sich kurzfristig, im Ortsbereich der Ebracher Straße die Hauptleitung, den Bachdüker und einen Hausanschluss der gemeindlichen Wasserversorgung zu erneuern. Die Kosten dafür beliefen sich für die Gemeinde auf 16 000 Euro, wie Bürgermeister Matthias Bäuerlein erklärte.

Er hatte den Gemeinderat über diese Maßnahme schon in der vorangegangenen Sitzung informiert, jetzt wurde der förmliche Beschluss gefasst.

Vorbereitung für Glasfaser

In Vorbereitung ist der Ausbau der Obersteinbacher Straße in Untersteinbach durch den Landkreis, vorher muss die Gemeinde den maroden Kanal und Teile der Wasserleitung erneuern. Im Rahmen des Masterplans wird auch der Breitbandausbau erfolgen. Fast 10 000 Euro wird es kosten, die Straße mit FTTB zu versorgen, also mit Glasfaser bis ins Haus.

Noch nicht ausdiskutiert hat der Gemeinderat die Frage, ob Rauhenebrach in Sachen Datenschutzbeauftragter eine Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Haßberge abschließt oder eine eigene Lösung umsetzt.