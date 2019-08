Die nächste Sitzung des Ködnitzer Gemeinderats findet am Montag, 12. August, um 19.30 Uhr im Rathaus Fölschnitz statt. Zur Beratung stehen der Umbau am Kindergarten Fölschnitz und die Baumaßnahme Bergweg an. Außerdem geht es um die Bordsteinabsenkung in Fölschnitz und die letzte VG-Sitzung. red