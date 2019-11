Kindergarten macht mit bei "Geschenk mit Herz"

Seit 2003 freuen sich Zehntausende Kinder in Not auf ihr persönliches Weihnachtspäckchen aus Deutschland. Die Weihnachtsaktion "Geschenk mit Herz" der bayerischen Hilfsorganisation Humedica macht dies möglich. Der St.-Johannis-Kindergarten beteiligt sich an der Aktion und sammelt Weihnachtspäckchen. Humedica bringt diese Päckchen zu Kindern aus acht Ländern. Im Kindergarten werden alle gesammelten Päckchen im November abgeholt. Alle Informationen rund um "Geschenk mit Herz" gibt es auf geschenk-mit-herz.de oder unter der Telefonnummer 09563/6869. red