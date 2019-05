Kindergarten lädt zum Sommerfest

Der Awo-Kindergarten "Lauenhainer Spatzennest" lädt am Samstag, 25. Mai, zu seinem Sommerfest ein. Das Fest beginnt um 14.30 Uhr mit einer Aufführung der Spatzennest-Kinder "Der Regenbogenfisch". Im Anschluss an das Sommerfest findet das Saufest des Fördervereins "Lauenhainer Spatzennest" statt. Die Gäste erwartet an dem Tag eine große Tombola, Kinder-Schminken, eine Hüpfburg zum Austoben und eine Keramikmalstraße. Es gibt Kaffee und selbst gebackenen Kuchen sowie Bratwürste vom Grill. Für Umrahmung sorgt die Stadtkapelle Ludwigsstadt. red