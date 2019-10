Am morgigen Donnerstag, 17. Oktober, um 19 Uhr findet im Bürgersaal Schlüsselfeld die nächste Sitzung des Stadtrates statt. Dabei geht es unter anderem um die vorübergehende Nutzungsänderung eines Leseraumes in der Stadthalle Schlüsselfeld in einen Kindergartengruppenraum. red