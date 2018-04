Kindergarten gestaltet Gottesdienst

Der Kindergarten Brünn gestaltet in Kooperation mit der Kirchengemeinde Fridritt am Sonntag, 15. April, in Fridritt einen Familiengottesdienst zum Thema "Liebe das Leben - und das Leben liebt Dich". Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr. Im Anschluss an den Familiengottesdienst findet ein Kirchencafé vor der Kirche statt. sek