Kindergarten feiert Sommerfest

Das Sommerfest des Kindergartens "St. Peter und Paul" Arnshausen steht vor der Tür. Los geht es am Samstag, 20. Juli, um 18 Uhr mit einem Familien-Gottesdienst am Kindergarten. Anschließend ist Festbetrieb mit Leckereien vom Grill und aus dem Pizzaofen. Für musikalische Unterhaltung sorgen die "Fritzlich". Am Sonntag, 21. Juli, findet ab 9.30 Uhr ein Frühschoppen statt, um 10.30 Uhr locken die Kleinsten des Kindergartens mit ihrer Aufführung. Um 14 Uhr ist die Aufführung der Mond- und Sonnenkinder, ab 15 Uhr können die Gäste einen Rettungswagen besichtigen und ab 17 Uhr zeigt ein Puppentheater "Yakari und der Riesenvielfraß". Der Förderverein organisiert das Fest. sek