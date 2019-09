Kindergarten feiert Jubiläum

Der Kindergarten St. Martin feiert am Sonntag, 22. September, sein 25-jähriges Bestehen mit einem "Tag der offenen Tür". Dazu sind alle Interessierten eingeladen. Beginn ist mit einem Festgottesdienst um 9 Uhr in der Döringstadter Pfarrkirche. Pfarrer Scharf, die Band "Friedensnetz" und die Kinder des Kindergartens werden diesen mitgestalten. Von 10 bis 14 Uhr werden alle Türen der Einrichtung geöffnet, damit die Gäste einen Einblick in den Kindergarten bekommen.

Spiele und Ausstellung

Für die Kinder gibt es verschiedene Spielmöglichkeiten, wie die Farbschleuder, eine Kastenrutsche oder das Basteln von Papierperlen. Eine kleine Bilderausstellung und Zeitungsausschnitte werden an die vergangenen 25 Jahre erinnern. Außerdem wird ein selbst gedrehter Märchenfilm aus dem Jahr 2014 gezeigt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Von 10 Uhr an gibt es Kaffee, Kuchen, belegte Laugenstangen und Getränke. Ab 11 Uhr verkauft der Elternbeirat Gyros. red