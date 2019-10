Kindergarten dankt für 25 Jahre

Seit nun mehr 25 Jahren ist Yvonne Weidner im Kindergarten St. Anna tätig. Die Leiterin der Einrichtung, Karin Vonbrunn, nahm dies zum Anlass, die Arbeit der Jubilarin zu würdigen. Dabei hob sie hervor, dass Weidner immer schon als Joker einsprang, wenn dies notwendig war - sei es als Gruppenleiterin in Vertretung oder als alleiniges Gruppenpersonal ganz zu Beginn ihrer Tätigkeit. Heute ist Weidner in der Kinderkrippe tätig. Rückblickend waren vor allem die vielen Ausflüge mit den Eltern oder die Sommerfeste die Höhepunkte, an die sie sich besonders gerne zurückerinnert, wie sie deutlich machte. Vonbrunn übermittelte die Glückwünsche des gesamten Teams und überreichte im Namen von Staatsministerin Schreyer eine Ehrenurkunde als Anerkennung. Als Vertreter des Kindergartenträgers gratulierte Rudolph Donath mit blumigen Grüßen zum Jubiläum. red