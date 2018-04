Kindergarten braucht provisorische Bleibe

Der Baiersdorfer Stadtrat tagt am Donnerstag, 19. April, 19.30 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Punkte: Sicherheitsbericht des Leiters der Polizeiinspektion Erlangen Land mit dem Schwerpunktthema Fahrraddiebstähle am Bahnhof Baiersdorf; Ampelschaltung an der Kreuzung Jahnstraße/Bgm.-Fischer-Straße/Industriestraße; Errichtung eines Kindergartenprovisoriums - Standortfrage: Kostengegenüberstellung der Standorte Gewerbegebiet Münchswiesen und Kinderspielplatz Königsberger Straße; Aufstellung eines Bebauungsplanes "Kindergarten Die kleinen Feggser". red