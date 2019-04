Kindergarten auf der Tagesordnung

Die Gemeinderäte von Viereth-Trunstadt treffen sich am Montag, 29. April, um 19 Uhr im Schloss Trunstadt zu einer Sitzung. Das Gremium beschäftigt sich dabei mit dem Um- und Anbau an der Kindertagesstätte/Kindergarten St. Jakobus in Viereth für die Erweiterung einer Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortgruppe. red