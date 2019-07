Am morgigen Freitag ab 14.30 Uhr stehen auf Schloss Weissenstein in Pommersfelden wieder die Kinder im Mittelpunkt. Sie erfahren wie und von wem das Schloss vor 300 Jahren erbaut wurde und, spielen das aufwendige barocke Empfangszeremoniell nach und studieren gemeinsam ein Menuett ein - so wird für eine Stunde die Barockzeit lebendig. Für Erwachsene findet am Sonntag, 14 Uhr, eine Gemäldeführung statt. Anmeldung unter info@schloss-weissenstein.de oder 09548/98180. red