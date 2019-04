Kinderführung in der Ehrenburg

Eine Führung für Kinder und Eltern in Schloss Ehrenburg findet am Sonntag, 28. April, unter dem Motto "Viele Zimmer und kein Badezimmer - Hygiene heute und vor 200 Jahren" um 15 Uhr statt. Die Führung ist für Kinder von sieben bis 14 Jahren geeignet (erwachsene Begleitperson erforderlich). Treffpunkt ist an der Kasse von Schloss Ehrenburg. Anmeldung erforderlich unter Telefon 09561/808832. red