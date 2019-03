Kinderfreizeit der evangelischen Jugend

Die evangelische Jugend veranstaltet von Montag, 23. April, bis Samstag, 27. April, die Kindertage, die Osterfreizeit der evangelischen Jugend. Alle Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren sind dazu eingeladen. Sie können basteln, experimentieren, die Natur von ihrer schönsten Seite entdecken und natürlich eine Menge Spaß haben. Abenteuer und Exkursionen stehen ebenso auf dem Programm wie Spiele, Toben und Entspannung. Die Kinder werden von geschulten Mitarbeitern betreut. Die Freizeit findet im Jugendhaus Neukirchen statt, in dessen Umgebung es noch viele naturnahe Plätze zu erkunden gibt. Das Haus bietet aber auch viele Freizeitmöglichkeiten wie Kicker, Tischtennis und Sportplatz, gemütliche Zimmer und gutes Essen. Wer sich für diese Ferienfreizeit interessiert, erhält bei der Geschäftsstelle der evangelischen Jugend unter der Telefonnummer 09261/93935 oder per E-Mail an ej-lukc@gmx.de weitere Informationen. red