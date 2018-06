red



Der Kreisfeuerwehrverband Kronach lädt zum fünften Kinderfeuerwehrtag des Landkreises Kronach ein. Dieses Jahr ist am Samstag, 23. Juni, ab 10 Uhr die Feuerwehr Rothenkirchen Gastgeber. Unter Leitung von Kreisbrandmeister Markus Wachter werden 190 Kinder aus 18 Kinderfeuerwehren des Landkreises mit Spiel und Spaß ihre Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Wissen um den Brandschutz messen. Auf einem Rundkurs mit zehn Stationen sind zum Beispiel eine Spritzwand, Gummistiefelwerfen oder Wassertransport mit Schwamm und vieles mehr vorbereitet. Das Ende mit Siegerehrung ist gegen 15 Uhr vorgesehen. Das Rahmenprogramm sieht vor eine Hüpfburg, Brandschutzerziehungsanhänger, das Spielmobil vom Kreisjugendring mit Kinderschminken und die Besichtigung der Burg in Rothenkirchen. Die Feuerwehr Rothenkirchen lädt ab 18 Uhr zum Sommernachtsfest ein. Es wird Livemusik von Peter Hofmann geboten. Das WM-Fußballspiel Deutschland gegen Schweden kann als Liveübertragung gesehen werden. Zum Sommernachtsfest ist die gesamte Bevölkerung des Landkreises Kronach eingeladen, ebenso sind auch die Übungen der Kinderfeuerwehren öffentlich und Interessierte dürfen sich am Parcours einfinden.