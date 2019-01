Kinderfeuerwehr kämpft für die Bienen

Die Feuerwehrverein Breitenau e.V. setzt sich für das Volksbegehren "Artenvielfalt" ein. Am Samstag, 9. Februar, werden die Mitglieder des Feuerwehrvereins um 11 Uhr zusammen mit der Kinderfeuerwehr und deren Eltern durch Bad Rodach in Richtung Rathaus gehen, damit sich dort alle Erwachsenen für das Volksbegehren eintragen können.

"Für das Volksbegehren setzt sich unsere Kinderfeuerwehr bewusst ein. Denn wer, wenn nicht unsere Kinder, wollen später auch noch in einer intakten und artenreichen Umwelt leben?", sagt Matthias Löhnert, Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Breitenau e.V.

Bürgerliches Engagement

Als Ziel sei die Arbeit in den Kinderfeuerwehren neben dem Wecken des Interesses an die Aufgaben der (Jugend-)Feuerwehr auch das Heranführen an bürgerliches Engagement. "Wir wollen damit unsere Kinder zu gesellschaftlicher und ehrenamtlicher Mitverantwortung sensibilisieren, das natürlich später in der Jugendfeuerwehr fortgeführt wird." Den Kindern wurde im Vorfeld das Ziel des Volksbegehrens genau erklärt. Die achtjährige Wiebke stellte daraufhin fest: "Ohne die Bienen gibt es kein Obst mehr!"

Die Naturschützer in der Region freuen sich über das Engagement in Breitenau. "Die vielen privaten Aktionen lassen hoffen, dass sich in den ersten zwei Februar-Wochen genügend Menschen am Volksbegehren beteiligen werden", sagt Cordelia Hiller vom Landesbund für Vogelschutz. Das Aktionsbündnis sucht noch dringend Rathauslotsen, die im Eintragungszeitraum stundenweise vor den Rathäusern Passanten ermuntern sollen, ihre Unterschrift zu leisten. Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an simone.wohnig@web.de. "Jede helfende Hand ist jetzt wichtig", sagt Simone Wohnig. "Nur wenn wir alle zusammenhelfen, können wir für eine historische Wende im Naturschutz in Bayern sorgen." red